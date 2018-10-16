16 Ekim 2018 Salı 19:34

Düşük yoğunlukta toz taşınımının olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 16 Ekim 2018 gün ve 673 sayılı Meteorolojik Uyarısında; ülkenin güneydoğu kesimlerinde etkili olan toz taşınımının, bu gece ve yarın (17.10.2018 Çarşamba) Batı ve Orta Karadeniz Bölge genelinde düşük yoğunlukta olacağı tahmin ediliyor.