Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 16 Ekim 2018 gün ve 673 sayılı Meteorolojik Uyarısında; ülkenin güneydoğu kesimlerinde etkili olan toz taşınımının, bu gece ve yarın (17.10.2018 Çarşamba) Batı ve Orta Karadeniz Bölge genelinde düşük yoğunlukta olacağı tahmin ediliyor.Toz taşınımı hadisesinin sebep olacağı olumsuzluklara ( hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar vb.) karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Düşük yoğunlukta toz taşınımının olması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 16 Ekim 2018 gün ve 673 sayılı Meteorolojik Uyarısında; ülkenin güneydoğu kesimlerinde etkili olan toz taşınımının, bu gece ve yarın (17.10.2018 Çarşamba) Batı ve Orta Karadeniz Bölge genelinde düşük yoğunlukta olacağı tahmin ediliyor.