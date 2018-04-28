Erdoğan’a olan sevgisini çocukluk fotoğrafıyla anlattı

AK Parti’den Karabük Milletvekili aday adaylığına giren 35 yaşındaki başarılı genç işadamı Sertaş Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini çocukluk fotoğrafı ile anlattı.AK Parti ile Türkiye’nin son 16 yılına...

AK Parti’den Karabük Milletvekili aday adaylığına giren 35 yaşındaki başarılı genç işadamı Sertaş Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini çocukluk fotoğrafı ile anlattı.

AK Parti ile Türkiye’nin son 16 yılına damga vuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyulan muhabbet ve sevgi 24 Temmuz’da yapılacak genel seçimler önce milletvekili aday adaylarının fotoğraf karelerine de yansıyor.

Karabük’ten milletvekili aday adayı olan işadamı Sertaş Karakaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisinin çocukluğundan bu yana sürdüğünü söyledi.

Karakaş, “ AK Parti’mizin 14 Ağustos 2001 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çıktığı; çile, umut, icraat ve mücadelelerle dolu yolcuğunda, ilk günden beri hem aklım hem de gönlümle hep bu çatının altında oldum, içinde olduk. Cumhurbaşkanımızın kendisine olan sevgimden dolayı ve alınan erken seçim kararı sonrasında yaptığımız değerlendirmeler neticesinde genç ve dinamik biri olarak 27. Dönem milletvekilliği seçiminde AK Parti’den Karabük milletvekili aday adayı olmaya karar verdim. Milletvekilliği şeklinde bu onurlu millete hizmet etmemize partimizin karar verilmesi halinde bu görevi layıkıyla, dürüst bir şekilde yapacağıma inanıyorum” dedi.

Karakaş, ayrıca, bugün akşam saat 19:00’da AK Parti Karabük İl Başkanlığı’na resmi başvurusunu yapacağını da kaydederek, hemşehrilerinden destek talep etti.