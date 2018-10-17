Genç MÜSİAD, Uluslararası Genç İş Adamları Kongresine hazırlanıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gençlik yapılanması olan Genç MÜSİAD Karabük Şubesi 6.Uluslararası Genç İşadamları Kongresi’ne hazırlanıyor.

Dünyanın geleceğini belirleyen başarılı genç iş adamlarının bir araya geldiği 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi 21-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy’de gerçekleştirilecek. Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Karabük Şubesi Başkanı Bekir Uluçay, günümüzde işadamlarını, fikir sahiplerini ve yatırımcıları buluşturmayı başarabilen bu tür organizasyonlarda katılımcı ve sponsor firmaların standlarını açabildikleri fuar alanlarının oluşturulması ileriye dönük iş fırsatlarının yakalanması için oldukça önemli olduğunu ve bu kongreye Karabük’ten de iş adamlarının belirterek, “Diğer kongrelerde olduğu üzere, yelpazesini genişletmek isteyen katılımcı firmalar fuar alanımızda yerlerini alırken, 100’e yakın firmaya stand verilecek” dedi.

“Faydalı bilgileri içerecektir”

Uluçay, 6. UGİK kapsamında birden çok panel düzenleneceğini ve bu panellerde ARGE ve İnovasyon temasına uygun özel seçilmiş başlıkların işleneceğini ifade ederek şunları söyledi, “Panelleri alanında uzman kişiler disiplinler arası sunumlar şeklinde gerçekleştirecekler. Paneller etkili bir şekilde düzenlenecek ve katılımcılar için faydalı bilgiler içerecektir. Özel başlıklara paralel şekilde gerçekleştirilecek olan workshoplar ile paneller desteklenecektir. Bu yıl yapılacak kongremizde yenilik olarak ‘Girişimcilik Vadisi’ konsepti ile projesi olan gençlerimizi yatırımcılarla buluşturarak projelerini hayata geçirmeleri noktasında katkı sağlanması hedeflenmektedir.”