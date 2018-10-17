KARABÜK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:14

Genç MÜSİAD, Uluslararası Genç İş Adamları Kongresine hazırlanıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gençlik yapılanması olan Genç MÜSİAD Karabük Şubesi 6.Uluslararası Genç İşadamları Kongresi’ne hazırlanıyor.Dünyanın geleceğini belirleyen başarılı genç iş adamlarının bir araya geldiği...

Genç MÜSİAD, Uluslararası Genç İş Adamları Kongresine hazırlanıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gençlik yapılanması olan Genç MÜSİAD Karabük Şubesi 6.Uluslararası Genç İşadamları Kongresi’ne hazırlanıyor.

Dünyanın geleceğini belirleyen başarılı genç iş adamlarının bir araya geldiği 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi 21-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy’de gerçekleştirilecek. Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Karabük Şubesi Başkanı Bekir Uluçay, günümüzde işadamlarını, fikir sahiplerini ve yatırımcıları buluşturmayı başarabilen bu tür organizasyonlarda katılımcı ve sponsor firmaların standlarını açabildikleri fuar alanlarının oluşturulması ileriye dönük iş fırsatlarının yakalanması için oldukça önemli olduğunu ve bu kongreye Karabük’ten de iş adamlarının belirterek, “Diğer kongrelerde olduğu üzere, yelpazesini genişletmek isteyen katılımcı firmalar fuar alanımızda yerlerini alırken, 100’e yakın firmaya stand verilecek” dedi.

“Faydalı bilgileri içerecektir”

Uluçay, 6. UGİK kapsamında birden çok panel düzenleneceğini ve bu panellerde ARGE ve İnovasyon temasına uygun özel seçilmiş başlıkların işleneceğini ifade ederek şunları söyledi, “Panelleri alanında uzman kişiler disiplinler arası sunumlar şeklinde gerçekleştirecekler. Paneller etkili bir şekilde düzenlenecek ve katılımcılar için faydalı bilgiler içerecektir. Özel başlıklara paralel şekilde gerçekleştirilecek olan workshoplar ile paneller desteklenecektir. Bu yıl yapılacak kongremizde yenilik olarak ‘Girişimcilik Vadisi’ konsepti ile projesi olan gençlerimizi yatırımcılarla buluşturarak projelerini hayata geçirmeleri noktasında katkı sağlanması hedeflenmektedir.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku