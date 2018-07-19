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19 Temmuz 2018 Perşembe 16:40

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan destek sözü

Vali Kemal Çeber’in AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ile birlikte ziyaret ettiği Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Karabük’teki projelere destek sözü verdi.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu’na hayırlı olsun...

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan destek sözü
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Vali Kemal Çeber’in AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ile birlikte ziyaret ettiği Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Karabük’teki projelere destek sözü verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu’na hayırlı olsun dileklerinde bulunan Vali Kemal Çeber ve AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Yazıköye yapılacak yeni Kardemir Karabükspor antrenman tesisleri, Keltepe Kayak Merkezi, Bulak Köyü sınırlarında yapımı devam eden ‘Sporcu Fabrikası’ başta olmak üzere kentteki spor ve gençlik hizmetleri faaliyetleri hakkında bilgiler vererek Bakan Kasapoğlu’ndan yatırımlara destek istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu nazik ziyaretleri için Vali Kemal Çeber ve AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal’a teşekkür edip, projeler için imkânı olan her desteği vereceklerini ifade ederek yetkililere gerekli talimatları verdi.
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