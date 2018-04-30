‘Haftaya Başlangıç’ toplantıları devam ediyor

Karabük Valisi Kemal Çeber tarafından uygulamaya konan ve iki hafta da bir yapılan ‘’Haftaya Başlangıç’’ toplantıları tüm hızıyla devam ediyor.Kaymakamlıklar, İl Müdürlükleri, bölgemizdeki kurum ve kuruluşlar arasında bilgi alışverişinde...

Karabük Valisi Kemal Çeber tarafından uygulamaya konan ve iki hafta da bir yapılan ‘’Haftaya Başlangıç’’ toplantıları tüm hızıyla devam ediyor.

Kaymakamlıklar, İl Müdürlükleri, bölgemizdeki kurum ve kuruluşlar arasında bilgi alışverişinde bulunmak, kurumlar arasında, iletişim ve empati yaklaşımını geliştirmek, ilimizin sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek amacıyla Vali Kemal Çeber tarafından uygulamaya konulan ve iki haftada bir yapılan “Haftaya Başlangıç” toplantıları PTT Başmüdürlüğü, DSİ 234. Şube Müdürlüğü ve misafir olarak katılan TRAC’ın sunumları ile devam etti.

Karabük Öğretmenevinde yapılan toplantıya Vali Kemal Çeber’in yanı sıra Vali Yardımcıları Abdulhalim Can ve Barboros Baran, Karabük Valiliği Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantının ilk sunumunu yapan PTT Başmüdürü Şükrü Elmas, Posta ve Telgraf Teşkilatının tarihi gelişimi hakkında bilgiler vererek başladığı sunumunda; teşkilat şeması, vizyon ve misyonları, müşteri memnuniyet politikaları, posta hizmetleri, Karabük posta hattı, yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetleri, tebligat hizmetleri, telgraf hizmetleri, kayıtlı elektronik posta (KEP) hizmeti, kişisel pul hizmeti, PTT Bank hizmeti, tahsilat işlemleri, ödeme işlemleri, PTT Sigorta, PTT Kargo, PTT Cell, PTT AVM, PTT Başmüdürlüğü personel ve araç durumu ve PTT Mobil Şube uygulaması hakkında bilgiler verdi.

DSİ 234. Şube Müdürlüğü sunumunu yapan Şube Müdürü Yasin Devrim, görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler vererek başladığı sunumunda; misyon ve vizyonları, DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Karabük Vaziyet Planı, personel durumu, Karabük su potansiyeli, mevcut sulama durumu, işletmedeki sulama tesisleri, işletmedeki HES projeleri, taşkın olayı, sel zararı ve tehlike haritası, taşkınların sebepleri, taşkın riski, taşkınların zararları, taşkın, kurutma ve ıslah tesisleri, makine parkı durumu, makine işletme faaliyetleri, 2018 yatırım programı, planlamalar, proje yapımları, yatırım programında yer alan büyük su işleri, yatırım programında yer alan küçük su işleri ve göletler hakkında bilgiler verdi.

Toplantının son sunumunu misafir olarak toplantıya iştirak eden ve kamu yararına çalışan dernekler statüsünde bulanan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Karabük Şubesi Başkanı Hüsnü Bodur ve yönetim kurulu üyeleri tarafından yapıldı. Sunumda TRAC Karabük Şubesi olarak yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler veren Başkan Bodur; Telsiz Haberleşmesi, Radyo Amatörü, Dünya Radyo Amatörlüğü, ülkemizdeki Radyo Amatörlüğü, telsiz yönetmeliği, nasıl amatör telsizci olunur, telsiz nedir, telsiz haberleşme düzeni, telsiz haberleşme sistemlerinin sınıflandırılması, aktarıcı sistemler(röle), çağrı işaretleri ve acil durumlarda telsiz haberleşmesinin önemi gibi konularda bilgiler verdi.

Toplantı soru-cevap ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.