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30 Nisan 2018 Pazartesi 20:17

‘Halk Günü’ toplantıları vatandaşla ilişkileri güçlendiriyor

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in başlattığı ve rutin olarak her hafta başı gerçekleşen ‘’Halk Günü Toplantıları’’ aralıksız devam ediyor.Safranbolu Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleşen...

‘Halk Günü' toplantıları vatandaşla ilişkileri güçlendiriyor
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Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in başlattığı ve rutin olarak her hafta başı gerçekleşen ‘’Halk Günü Toplantıları’’ aralıksız devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantılara her hafta vatandaşın katılımı artıyor. Safranbolu’da ilk kez gerçekleşen halkla buluşma günleri, her yaştan vatandaşın farklı konulardaki sıkıntılarını Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ‘e bire bir anlatma imkanı sunuyor.Vatandaşların Ürkmezer’e rahatlıkla dile getirdikleri sorunları, kanunların çerçevesinde çözüme kavuşturuluyor.

Göreve başladığı ilk günden bu yana vatandaşla yakın temas halinde olan, devlet otoritesini ve aynı zamanda sıcaklığını halka hissettiren Ürkmezer, "Görev yaptığımız kentin insanını yakından tanımamız gerekiyor, böylece beklentilerini daha iyi anlayabiliriz. Vatandaşlarımızın bize kolaylıkla ulaşabilmeleri için çeşitli kanallar oluşturduk WhatsApp ihbar hattı ve halk toplantıları gibi; bu sayede bana doğrudan ulaşılabiliyor ve sorunlarını aktarılabiliyorlar. Biz görevimizi bilinçli olarak yürüterek, devletimizin bize verdiği imkanları vatandaşımıza aktarma noktasında aracılık ediyoruz’’ dedi.
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