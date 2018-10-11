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11 Ekim 2018 Perşembe 18:31

‘Hoş Geldin Bebek’ projesi ziyaretleri sürüyor

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatıyla başlatılan ve uzun süredir devam eden ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin aileleri evlerinde ziyaret edilmeye devam ediyor.Safranbolu’da ikamet...

‘Hoş Geldin Bebek' projesi ziyaretleri sürüyor
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Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatıyla başlatılan ve uzun süredir devam eden ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin aileleri evlerinde ziyaret edilmeye devam ediyor.

Safranbolu’da ikamet eden 0-6 aylık bebek sahibi aileler projeyi yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerinde ziyaret edilerek yeni doğan bebeklerin ihtiyaç duyabilecekleri bebek seti, Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ediliyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşın gönlünde yer etmeye devam eden Safranbolu Belediyesi, projeleriyle devlet ve vatandaş arasındaki sıkı bağları da güçlendiriyor.

Hayatın her alanında vatandaşın yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Dr. Fatih Ürkmezer, “Doğumdan ölüme kadar vatandaşın yanında olmaya gayret göstereceğiz. Geliştirdiğimiz her proje vatandaşımızla devletimiz arasındaki bağları güçlendirmek amaçlıdır. Bizler görevimizi icra ederken devletimizin bize verdiği imkanları en doğru şekilde vatandaşımıza aktarmanın yollarını arıyoruz. Bu projemiz de vatandaşımızın en önemli günlerinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamak amaçlı uygulamaya koyulmuştur. Yeni doğan bebeklere aile saadeti içerisinde sağlıklı huzurlu bir ömür diliyor, ailelerine, vatanımıza ve milletimize hayırlı evlat olmalarını temenni ediyorum.” dedi.

‘Hoş Geldin Bebek’ projesi ekiplerini evlerinde ağırlamak isteyenler için Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.
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