‘I Love Safranbolu’ kente renk katıyor

Safranbolu Belediyesi tarafından Kent Meydanı, Hıdırlık Seyir Tepesine ve Kazdağlı Meydanına ’I Love Safranbolu’ yazısı yerleştirildi.Safranbolu Belediyesi kentin tanıtımını hızlandırmak ve sosyal medyada yaygınlaştırmak amacıyla...

Safranbolu Belediyesi tarafından Kent Meydanı, Hıdırlık Seyir Tepesine ve Kazdağlı Meydanına ’I Love Safranbolu’ yazısı yerleştirildi.

Safranbolu Belediyesi kentin tanıtımını hızlandırmak ve sosyal medyada yaygınlaştırmak amacıyla dikkat çeken tanıtım çalışmalarına devam ediyor. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı ve Hıdırlık Seyir Tepesine ve Kazdağlı Meydanına konulan Safranbolu yazılı platform gerek Safranbolulu vatandaşların gerekse kenti ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin de ilgi odağı oldu.

Yetkililer, platform yerleştirilmesinin ardından kısa bir süre geçmesine rağmen hafta sonunu korumanın başkenti Safranbolu’da geçiren turistlerin ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı binlerce turist Safranbolu yazısının önünde hatıra fotoğrafı çektirirken, tanıtıma da katkı sağlaması bekleniyor.