İl Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını Vali Çeber başkanlığında yaptı

Karabük’te 2018 yılı il koordinasyon kurulu ikinci toplantısı Vali Kemal Çeber başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesi için yapılması gerekenler konuşuldu.

Toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantı açılışında konuşan Vali Kemal Çeber, projeler ve bölge kalkınmasında yapılan harcamalar hakkında bilgiler vererek, " Bu kapsamda ilimizde 2018 yılında; ulaştırma sektöründe 26, eğitim sektöründe 32 , kültür-turizm sektöründe 10, tarım sektöründe 60, ormancılık sektöründe 29, enerji sektöründe 6, sağlık sektöründe 10, beden eğitimi ve spor sektöründe 4, diğer kamusal hizmetler sektöründe 15 adet olmak üzere toplam 192 adet proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen 192 adet projenin toplam tutarı 2 milyar 638 milyon 114 bin TL olup, bu projelere önceki yıllarda 940 milyon 537 bin TL harcanmıştır. Projeler 2018 yılı ödenekleri ise 300 milyon 161 bin TL’dir. 2018 yılında yürütülen 192 adet proje için dönem sonu itibariyle 42 milyon 405 bin TL harcama yapılmıştır’’ dedi.

Vali Kemal Çeber’in konuşmasının ardından Yatırımcı Bölge Müdürleri, Daire Müdürleri söz alarak 2018 yılında yapımı devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerini bilgilendirdi.