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13 Ekim 2018 Cumartesi 20:05

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş, çalışanları ile bir araya geldi

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan yardımcı hizmetli personellerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.Sunal Tülbentçi Öğretmenevinde, yardımcı hizmetli...

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş, çalışanları ile bir araya geldi
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Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan yardımcı hizmetli personellerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Sunal Tülbentçi Öğretmenevinde, yardımcı hizmetli personellerle bir araya gelen Gümüş’e Şube Müdürleri Yavuz Aydın, Ayhan Özeken, Murat Çorbacı ve Ayhan Yılmaz da eşlik etti. Çalışanlarla yakından ilgilenen Gümüş, hizmetlilerin istek ve dileklerini dinleyerek, bu isteklerin yapılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Toplantıların amacının birimler arasındaki iletişimin samimi bir ortamda sağlanmasını, olası problemlerin giderilmesi için çözüm yollarının aranması ve toplantıların resmi görünümünden ayrılıp, personeller arasındaki bağın güçlendirilmesini sağlamak olduğunu belirten Gümüş, "Dün okullarımızın sıralarında öğrenciyken, bugün çalışanları olarak bizim için gelecek neslimizi, çocuklarımızı yetiştiren bu büyük kurumun birer parçasıyız. Bunun sorumluluğunda ve bilincindeyiz. 21. yüzyılın insanı, fikirlerine, kişiliğine saygı duyulmasını ister ve her şeyden önce yaptığı işi sevmek, ilerlemek, kendinin insani anlamda değerli olduğunu görmek ister. Bunun da ilk kuralı karşılıklı iletişimdir. Çünkü insana verilen değer, hayata bakışla eşdeğerdedir. Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz, tüm personelimize bu bakış açısıyla yaklaşan bir kurumuz. Bütün çalışanlarımıza başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum ’ dedi.
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