İşadamı Karakaş aday adaylığını açıkladı

Karabük’ün sevilen genç başarılı işadamlarından Sertaş Karakaş AK Parti’den aday adayı olduğunu açıkladı.Aynı zamanda AK Parti Yenice İlçe teşkilatından Başkan yardımcılığı da yapan işadamı Sertaş Karakaş, milletvekilliği...

Karabük’ün sevilen genç başarılı işadamlarından Sertaş Karakaş AK Parti’den aday adayı olduğunu açıkladı.

Aynı zamanda AK Parti Yenice İlçe teşkilatından Başkan yardımcılığı da yapan işadamı Sertaş Karakaş, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde aday adayı olmak için Karabük’te istifalar başladı. İlk istifa AK Parti Yenice İlçe Başkan Yardımcısı Sertaş Karakaş’tan geldi.

Karakaş, Karabük’e hizmet etmek için geçmişte olduğu gibi şimdi de canla başla çalışacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgisinin çocukluğundan beri devam ettiğini ifade eden Sertaş Karakaş, Karabük’ün tümünü kucaklayan bir üslup ile hizmet edeceklerini ifade etti. Karakaş, milletvekilliği adaylığı sıralamasında yer alsa da almasa da, Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk Devlet Başkanı olarak seçilebilmesi için katkı sağlayabilmek adına Karabük merkez, ilçe, köy ve beldelerinde her zaman olduğu gibi var gücüyle çalışacağını belirtti.