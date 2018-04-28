Karabacak veda edip milletvekili aday adaylığına başvurdu

Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Seyit Ahmet Karabacak uzun yıllar başkanlık yaptığı odada veda konuşması yaptıktan sonra 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler milletvekili aday adayı olarak resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

Önceki gün görevinden istifa eden Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Seyit Ahmet Karabacak 24 Haziran’da yapılacak Genel seçimler için Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Milletvekili Aday Adaylığı başvuru belgesini teslim etmeden önce Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası önünde esnaf arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Karabacak, oda binası önünde düzenlenen veda töreninde yaptığı konuşmasında, “Tek bir gayemiz vardı. Karabük’te esnaflarımızın yanında olmaya özen gösterdik. Burada toplanmamızın sebebi sizlerden helallik istememdir.” derken yoğun katılımın olması Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Seyit Ahmet Karabacak’ı duygulandırdı.

Güçlükle konuşmasına devam devam edemeyen Karabacak’tan mikrofonu alan Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurettin Tümen, “İnşallah bu heyecanımızla sonuca ulaşırız. Ahmet bey riski ve zorluğu yenen bir arkadaşımız. Herhangi bir siyasi parti gözetmeksizin, esnafın halini ancak esnaf bilir. Önemli olan esnafımızın mecliste olması. Mecliste ne kadar çok esnaf kökenli olursa o kadar sesimiz çıkar. İnşallah önü açık olur. Birlikten güç doğacaktır. Esnaf arkadaşımız için biz oyumuzu vereceğiz. Biz içimizden birini oraya göndermek istiyoruz.” dedi.

Caddeye sığmayan yoğun bir kalabalıkla yürüyerek Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığına gelen Seyit Ahmet Karabacak aday adaylığı resmi başvuru belgesini MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar’a teslim etti.

Karabacak, parti binasında yaptığı aday adaylığı konuşmasında ise, “Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyor, bizleri böylesine coşkulu bir şekilde bağrınıza bastığınız için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Hepinizin de bildiği gibi, bu mübarek çatı altına çocuk yaşlarında girdik. Yeri geldi ağladık, yeri geldi güldük. Gün geldi kuru bir ekmeği bölüştük, gün geldi, ülkemiz ve davamız için kendimizi kurşunlara siper ettik. Ama büyüklerimizden, Başbuğumuz cennet mekân Alparslan Türkeş’ten öğrendiğimiz; Ülkücülüğümüzden, Milliyetçiliğimizden ve vatanseverliğimizden hiçbir zaman taviz vermedik. Karabük demiri gibi dimdik durduk hep, eğilmedik, bükülmedik, makam, mevki ve koltuk için yuvamızı terk etmedik. Bugün sizlerin bir kardeşi, evladı olarak; şehrimize, ülkemize, vatanımızın teminatı partimize hizmet etmek, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra sergilediği engin devlet adamlığı duruşuile, büyük bir kaosa sürüklenmeye çalışan ülkemizin, bu büyük badireyi atlatmasında baş aktör olan bilge liderimize bir nefer olarak hizmet etmek amacıyla karşınızdayım. Hedefimiz; şehrimize ve ülkemize hizmet. Gayemiz; başta teşkilatlarımız olmak üzere, tüm Karabük’ün sesi olmak, 9 yılda adeta yeni bir Karabük inşa ederek, hepimizin yüzakı olan, değerli ağabeyimiz, Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili ile kol kola, omuz omuza yürüyerek, Cumhuriyet Kenti Karabük’ü beklenen ve özlenen noktaya getirmek. Cenab-ı Allah bizi sizlere karşı mahcup etmesin. Yüce Rabbim, davamız, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlıysa bu görevi bizlere nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle, 24 Haziran Milletvekilliği seçimleri için, milletvekili aday adaylığımı açıklıyor, seçimlerin; ülkemize, milletimize ve kalbi Türkiye ile atan tüm dünya mazlumlarına hayırlar getirmesini temenni ediyor, bu hizmet yarışında göreve talip olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.” dedi.