Karabük Belediyesi zabıta ekiplerinden pazar yerlerinde etiket denetimi

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için Pazar tezgahlarını detaylı bir şekilde inceledi ve etiket kontrolü yaptı.Zabıta Müdürlüğü ekipleri...

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için Pazar tezgahlarını detaylı bir şekilde inceledi ve etiket kontrolü yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük Merkez’de bulunan Cuma Pazarı alanında yapılan denetimlerde pazarın ve tezgahların düzeni, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp, satılmadığı denetlenerek, etiket kontrolü yapıldı. Tezgahlardaki etiketleri dikkatle inceleyen ekipler, etiketlere ürünlerin kilo fiyatlarını yazmaları konusunda pazar esnafını uyardı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Karabük’teki tüm semt pazarlarında etiket denetimi yapacağını ifade eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin aralıksız süreceğini söyledi.