KARABÜK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 18:05

Karabük Belediyesi’nden engelleri kaldıran proje

Karabük Belediyesi tarafından akülü araçlarla şehir içinde ulaşımlarını sağlamaya çalışan engelli vatandaşlar için dört ayrı noktada akülü araç şarj istasyonu kuruldu.Kemal Güneş Caddesi, Kent Meydanı otobüs durağı, Köprübaşı...

Karabük Belediyesi'nden engelleri kaldıran proje
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Karabük Belediyesi tarafından akülü araçlarla şehir içinde ulaşımlarını sağlamaya çalışan engelli vatandaşlar için dört ayrı noktada akülü araç şarj istasyonu kuruldu.

Kemal Güneş Caddesi, Kent Meydanı otobüs durağı, Köprübaşı Camii yanı ve şehirlerarası otobüs terminaline kurulan şarj istasyonları aynı anda 3 akülü aracı şarj edebiliyor. Ayrıca engelli vatandaşlar akülü araçlarını şarj ederken aynı zamanda cep telefonlarını da şarj edebilecekler ve şarj istasyonlarındaki LED ekranlardan belediye hizmetleri ile ilgili görselleri izleyebilecekler.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili konula ilgili yaptığı açıklamada; "Bizim, Belediye olarak en önemli görevlerimizden birisi de engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, önündeki engelleri kaldıracak bir takım çalışmalar yapmaktır. Bunun için uygun görülen bölgelere engelli araçları için şarj istasyonları kurduk” dedi.

Engelli vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirerek, Karabük Belediyesi’ne teşekkür ettiler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku