Karabük Belediyesi’nden engelleri kaldıran proje

Karabük Belediyesi tarafından akülü araçlarla şehir içinde ulaşımlarını sağlamaya çalışan engelli vatandaşlar için dört ayrı noktada akülü araç şarj istasyonu kuruldu.Kemal Güneş Caddesi, Kent Meydanı otobüs durağı, Köprübaşı...

Karabük Belediyesi tarafından akülü araçlarla şehir içinde ulaşımlarını sağlamaya çalışan engelli vatandaşlar için dört ayrı noktada akülü araç şarj istasyonu kuruldu.

Kemal Güneş Caddesi, Kent Meydanı otobüs durağı, Köprübaşı Camii yanı ve şehirlerarası otobüs terminaline kurulan şarj istasyonları aynı anda 3 akülü aracı şarj edebiliyor. Ayrıca engelli vatandaşlar akülü araçlarını şarj ederken aynı zamanda cep telefonlarını da şarj edebilecekler ve şarj istasyonlarındaki LED ekranlardan belediye hizmetleri ile ilgili görselleri izleyebilecekler.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili konula ilgili yaptığı açıklamada; "Bizim, Belediye olarak en önemli görevlerimizden birisi de engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, önündeki engelleri kaldıracak bir takım çalışmalar yapmaktır. Bunun için uygun görülen bölgelere engelli araçları için şarj istasyonları kurduk” dedi.

Engelli vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirerek, Karabük Belediyesi’ne teşekkür ettiler.