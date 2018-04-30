KARABÜK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:13

Karabük Belediyesi’nden et ve et ürünlerine denetleme

Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın Ramazan ayında sorun yaşamaması için kasaplar ile et ve et ürünleri satan iş yerlerinde...

Karabük Belediyesi'nden et ve et ürünlerine denetleme
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın Ramazan ayında sorun yaşamaması için kasaplar ile et ve et ürünleri satan iş yerlerinde denetim yaptılar.

Görevliler tarafından halkın hijyen kurallarına uygun et tüketmesini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra, etlerin mezbahane çıkışlı olup olmadığı kontrol edilirken, et ve et ürünlerinin doğru şekilde muhafaza edilip edilmediğine de bakıldı. Özellikle etlerin muhafaza edildiği yerler ile satışa sunulduğu yerlerin temizliğini mercek altına alan belediye görevlileri, satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketlerinin olup olmadığını da denetledi. Sağlık ve hijyen konusunda esnafların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunan Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, periyodik aralıklarla yapılan denetimlerin devam edileceğini bildirdi.

Denetimler ile ilgili bir açıklama yapan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili; "İnsan sağlığı bizim için her şeyden önemli. Denetimlerimizi esnafımızı zor durumda bırakmak için değil, evine yiyecek götüren vatandaşların hijyenik koşullarda üretilmiş gıdaları tüketebilmeleri için yapıyoruz. Esnafımızın genel manada bilinçli olduğunu da görüyoruz. Bu duyarlılık için esnafımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku