Karabük Belediyesi’nden et ve et ürünlerine denetleme

Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın Ramazan ayında sorun yaşamaması için kasaplar ile et ve et ürünleri satan iş yerlerinde denetim yaptılar.

Görevliler tarafından halkın hijyen kurallarına uygun et tüketmesini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra, etlerin mezbahane çıkışlı olup olmadığı kontrol edilirken, et ve et ürünlerinin doğru şekilde muhafaza edilip edilmediğine de bakıldı. Özellikle etlerin muhafaza edildiği yerler ile satışa sunulduğu yerlerin temizliğini mercek altına alan belediye görevlileri, satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketlerinin olup olmadığını da denetledi. Sağlık ve hijyen konusunda esnafların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunan Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, periyodik aralıklarla yapılan denetimlerin devam edileceğini bildirdi.

Denetimler ile ilgili bir açıklama yapan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili; "İnsan sağlığı bizim için her şeyden önemli. Denetimlerimizi esnafımızı zor durumda bırakmak için değil, evine yiyecek götüren vatandaşların hijyenik koşullarda üretilmiş gıdaları tüketebilmeleri için yapıyoruz. Esnafımızın genel manada bilinçli olduğunu da görüyoruz. Bu duyarlılık için esnafımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz” dedi.