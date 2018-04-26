KARABÜK:
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26 Nisan 2018 Perşembe 17:55

Karabük İl Encümenleri ilk toplantısını yaptı

İl Encümen üyeleri ilk toplantısını Vali Kemal Çeber Başkanlığında gerçekleştirdi.Yerel seçimlere kadar görevi devam ettirecek olan İl Encümen üyeleri ilk toplantısını İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yaptı. Toplantıya...

Karabük İl Encümenleri ilk toplantısını yaptı
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İl Encümen üyeleri ilk toplantısını Vali Kemal Çeber Başkanlığında gerçekleştirdi.

Yerel seçimlere kadar görevi devam ettirecek olan İl Encümen üyeleri ilk toplantısını İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yaptı. Toplantıya Vali Kemal Çeber’in yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis üyeleri arasından Encümen üyeliğine seçilen Hasan Yıldırım ve Ergün Özgün ile birim amirleri arasından görevlendirilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü İsmail Aydın ile Destek Hizmetleri Müdürü İrfan Baylan katıldı.

Toplantı daha önceden belirlenen gündem maddelerinin görüşülerek istişarelerde bulunulmasının ardından sona erdi.
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