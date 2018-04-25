Karabük Üniversitesinde “14. Uluslararası Yanma Sempozyumu”

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından organize edilen ’14. Uluslararası Yanma Sempozyumu’ başladı.Yanma Enstitüsü ile birlikte organize edilen ve 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyumun açılışına, Karabük...

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından organize edilen ’14. Uluslararası Yanma Sempozyumu’ başladı.

Yanma Enstitüsü ile birlikte organize edilen ve 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyumun açılışına, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Bursa Teknik Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen, Fakülte Dekanları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sempozyumda konuşan Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, dünyanın büyük bir hızla değiştiğini belirterek, bu süreçte talep ve beklentilerin de farklılaştığını ifade etti. Türkiye’nin gelecekte, teknolojik seviye ve uygulama açısından mobil internet, mobil alışveriş ve elektronik para kullanma alışkanlıklarında en ileri ülkelerden biri olacağını vurgulayan Yaşar, “Gelecekten ne bekliyoruz?” diye soru sorarsak, "2025 yılında akıllı otoyollarda şoförsüz otomobillerle seyahat etmek mümkün olacak. Şehirlerin üzerinde güvenlikten eşya taşımaya kadar çok çeşitli görevler yapan insansız hava aracı trafiği olacak. Güvenlik için robotlar kullanılacak. Elektronik para geçilecek. Üretim tamamen katmanlı teknolojilere yerini bırakacak.” dedi.

‘‘Yanma sempozyumları köklü bir geçmişe sahiptir’’

Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı ve Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahattin Çelik ise yanma sempozyumları hakkında bilgiler vererek şunları söyledi:

‘‘Yanma sempozyumları köklü bir geçmişe sahiptir. Bu sempozyumlar yanma enstitüsü ile birlikte organize edilmekte ve yaklaşık iki yılda bir defa düzenlenmektedir. İlk yanma sempozyumu 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin girişimi ile düzenlenmiş olup, bu tarihten itibaren yanma sempozyumları çeşitli kurum ve kuruluşların desteği ile sürdürülmektedir.”

Isı enerjisinin günümüzde yaygın kullanılan enerji türlerinden biri olduğunu da vurgulayan Çelik, bu enerjinin büyük ölçüde yanma reaksiyonları ile açığa çıktığını söyledi. Yanma işleminin verimli olarak gerçekleştirilmesi ile yakıt tüketimlerinin ve emisyonların azaldığı bilgisini veren Prof. Çelik, “İçinde yaşadığımız hava yanma sonu emisyonlar ile kirlenmektedir. Yanma teknolojilerindeki yeni gelişmelerle verimliliğin arttırılması ve zararlı emisyonların daha da azaltılmasına çalışılmaktadır.” diye konuştu.

Çelik konuşmasının sonunda, 14. Uluslararası Yanma Sempozyumuna 145 bildiri ile katılım sağlandığını da sözlerine ekledi.

Sempozyum kapsamında Bursa Teknik Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen “Göz Ardı Ettiğimiz Gerçek: Ulaşım Araçları ve Ulaştırma Teknolojileri”, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çanakçı “İçten Yanmalı Motorlarda Yeni Bir Yanma Konsepti: HCCI”, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Soyhan “Yanma Modelleri ve Simülasyon Teknikleri” isimli sunumlar gerçekleştirdi.

Demir Çelik Enstitüsünde kalan bildirimlerin tamamının sunulmasıyla 14. Uluslararası Yanma Sempozyumu yarın sona erecek.