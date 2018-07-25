KARABÜK:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:12

Karabüklü Zafer Çubukcu cumhurbaşkanı başdanışmanı oldu

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından biri Karabüklü Zafer Çubukcu oldu.

Karabüklü Zafer Çubukcu cumhurbaşkanı başdanışmanı oldu
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Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından biri Karabüklü Zafer Çubukcu oldu.

Resmi Gazete’de yer alan atama kararları ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Fecir Alptekin ve Karabük doğumlu olan Zafer Çubukçu getirildi. ODTÜ İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olan Çubukcu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı da yaptı. 2014 yılında bu görevini Abdurrahim Boynukalın’a devrederek Başbakanlık Müşavirliği’ne atanan Çubukcu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2016 yılında evlenen Zafer Çubukcu’nun nikah şahitliğini’de yapmıştı.
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