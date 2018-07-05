KARABÜK:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 17:27

Karabükspor’dan yapılan anlaşmalarla ilgili açıklama

Kardemir Karabükspor yönetimi kulüple ve yapılan anlaşmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Karabükspor'dan yapılan anlaşmalarla ilgili açıklama
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Kardemir Karabükspor yönetimi kulüple ve yapılan anlaşmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, “Kardemir Karabükspor ’Emeğin başkentine savaşmak yakışır’ şiarıyla başlattığı var olma mücadelesinde, bütün Karabüklüleri sevindirecek ve geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak yeni bir aşamaya gelmiştir. Gelinen bu aşamada kulübümüzün sorunlarının çözülmesi için bulunduğumuz randevu talebine olumlu yanıt verip bize güç veren, Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, spor bakanlıklarımızın çok değerli bürokratlarına kulübümüz ve şehrimiz adına teşekkür ederiz. Kardemir Karabükspor’un geleceği ile ilgili haklı olarak karamsarlığa düşmüş olan şehrimizin de bu yeni süreçte takımına dört elle sarılacağından kuşku duymuyoruz. Kulübümüz, yeni yapılanmasının ilk adımı olarak kendi alt yapısından yetişip, ülkemizin önemli kulüplerinde başarılar elde etmiş ve Karabükspor’u layıkıyla temsil etmiş, kendi evladı Fazlı Ulusal ile idari menajer olarak anlaşma sağlamıştır. A takım ve alt yapı forma ekipmanları için Kappa firması ile anlaşma sağlanmıştır. Kappa firması 50. yılımıza özel ‘diriliş’ ve ‘direniş’ adında iki adet forma tasarlamıştır. Bu formalar önümüzdeki günlerde taraftarımızın beğenisine sunulacaktır” denildi.
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