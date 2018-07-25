Karabük’te iki katlı ahşap evde yangın çıktı

Karabük’ün Eskipazar Doğancılar Köyü’nde iki katlı ahşap evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Karabük’ün Eskipazar Doğancılar Köyü’nde iki katlı ahşap evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre Eskipazar İlçesi’ne bağlı Doğancılar Köyü Kuzkaya Mahallesinde iki katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Celal Özdal ve kardeşlerinin müşterek olarak kullandığı iki katlı ev yangın sonrası büyük bir kısmı kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.