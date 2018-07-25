KARABÜK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:04

Karabük’te iki katlı ahşap evde yangın çıktı

Karabük’ün Eskipazar Doğancılar Köyü’nde iki katlı ahşap evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Karabük'te iki katlı ahşap evde yangın çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Karabük’ün Eskipazar Doğancılar Köyü’nde iki katlı ahşap evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre Eskipazar İlçesi’ne bağlı Doğancılar Köyü Kuzkaya Mahallesinde iki katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Celal Özdal ve kardeşlerinin müşterek olarak kullandığı iki katlı ev yangın sonrası büyük bir kısmı kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku