Karabük’te Seçim Koordinasyon Merkezleri 24 saat çalışacak

Haziran ayında yapılacak olan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı erken seçimleri için İl ve İlçe Seçim Koordinasyon Merkezleri kurdu.

Haziran ayında yapılacak olan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı erken seçimleri için İl ve İlçe Seçim Koordinasyon Merkezleri kurdu.

Karabük Valiliği tarafından, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin il ve ilçe genelinde kamu güvenliğinin sağlanması, seçim öncesinde ve sonrasında oluşabilecek olayların önlenmesi ve seçimlerin güvenli bir ortamda yürütülmesi için gerekli güvenlik önlemelerinin alınması, seçim iş ve işlemlerinin düzen içerisinde yapılabilmesi adına Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu.

24 saat esasına göre çalışılacak

Konu ile ilgili Karabük valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada; “İlimiz genelinde polis sorumluluk bölgelerinde alınacak güvenlik tedbirlerin koordinasyonu ve seçim sürecinde meydana gelen olaylarla ilgili bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve değerlendirilmesi için 19.04.2018 günü saat 21.00’den ikinci bir emre kadar, İl ve ilçelerimizde 24 saat esasına göre çalışacak şekilde İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği Seçim Koordinasyon Merkezleri oluşturulmuştur” ifadelerine yer verildi.