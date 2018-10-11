Karabük’te "Sınai Mülkiyet Eğitimi" Projesi

Karabük Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile Karabük Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafında hazırlanan "Sınai Mülkiyet Eğitimi" projesi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında kabul edildi.

Karabük Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile Karabük Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafında hazırlanan "Sınai Mülkiyet Eğitimi" projesi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında kabul edildi.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamda 22-26 Ekim arasında "marka, patent, tasarım ve coğrafi işaret" konusunda eğitim verileceği bildirildi.

Eğitim projesiyle, marka, patent, tasarım ve coğrafi işaret konularında başvuruların ve tescil sayılarının artırılmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karabük İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ve Karabük Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi ile koordineli olarak hazırlanan proje, ilimiz ve ilçelerimizde Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları Birliği, üretici birlikleri, sanayiciler, Karabük Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, dernekler ve vakıfların yetkilileriyle konuya ilgi duyan tüm katılımcıların başvurusuna açılmıştır. 22-24 Ekim’de Karabük Ticaret ve Sanayi Odasında, 24-26 Ekim’de Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasında yapılacak olan eğitime başvurular Karabük Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne, Ticaret ve Sanayi Odalarına bizzat yapılacaktır."