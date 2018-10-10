KARDEMİR’den açıklama

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ. yönetim kurulu tarafından fabrika hakkında yapılan haberlerle ilgili açıklamalarda bulunuldu.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ. yönetim kurulu tarafından fabrika hakkında yapılan haberlerle ilgili açıklamalarda bulunuldu.

Yapılan yazılı açıklamada, “Son iki aydır Şirketimiz, Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, değişik konu başlıklarında ve maksatlarda asılsız ve mesnetsiz haberlerle karalanmaya çalışılmış ve haksız suçlamalar ile karşı karşıya kalmıştır. Şirketimize zarar vermemek ve yatırımcılarımızın sahip olduğu hisselerin değer kaybetmemesi için karşılıklı açıklamalar ile bu asılsız haberlere hiçbir şekilde cevap verilmemiştir. Bu asılsız ve mesnetsiz haberlerin karalama ve haksız suçlama dışında hiçbir değeri yoktur” denildi.

Açıklamada ayrıca 106 personele işbaşı yaptıran KARDEMİR’de işçi, uzman, mühendis, müdür, direktör, danışman gibi bütün personel alımları idare tarafından objektif kriterlerle yapılan mülakatlar sonucunda, başarılı olan adayların yönetim kurulunun onayı ile yapıldığı belirtilerek, “Şirketimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada, Genel Kurullarından aldığı yetki doğrultusunda, Karabük ve ülkemizin insanının refah ve mutluluğu için, çalışanları ve yöre halkıyla barışık bir şekilde sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.