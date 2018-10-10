KARABÜK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 23:31

KARDEMİR’den açıklama

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ. yönetim kurulu tarafından fabrika hakkında yapılan haberlerle ilgili açıklamalarda bulunuldu.

KARDEMİR'den açıklama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ. yönetim kurulu tarafından fabrika hakkında yapılan haberlerle ilgili açıklamalarda bulunuldu.

Yapılan yazılı açıklamada, “Son iki aydır Şirketimiz, Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, değişik konu başlıklarında ve maksatlarda asılsız ve mesnetsiz haberlerle karalanmaya çalışılmış ve haksız suçlamalar ile karşı karşıya kalmıştır. Şirketimize zarar vermemek ve yatırımcılarımızın sahip olduğu hisselerin değer kaybetmemesi için karşılıklı açıklamalar ile bu asılsız haberlere hiçbir şekilde cevap verilmemiştir. Bu asılsız ve mesnetsiz haberlerin karalama ve haksız suçlama dışında hiçbir değeri yoktur” denildi.

Açıklamada ayrıca 106 personele işbaşı yaptıran KARDEMİR’de işçi, uzman, mühendis, müdür, direktör, danışman gibi bütün personel alımları idare tarafından objektif kriterlerle yapılan mülakatlar sonucunda, başarılı olan adayların yönetim kurulunun onayı ile yapıldığı belirtilerek, “Şirketimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada, Genel Kurullarından aldığı yetki doğrultusunda, Karabük ve ülkemizin insanının refah ve mutluluğu için, çalışanları ve yöre halkıyla barışık bir şekilde sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku