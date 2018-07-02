Kaymakam Demirel muhtarlarla biraraya geldi

Yenice İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Yenice Meslek Yüksekokulu konferans salonunda mahalle ve köy muhtarları ile biraraya geldi.Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel başkanlığında yapılan toplantıya, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz...

Yenice İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Yenice Meslek Yüksekokulu konferans salonunda mahalle ve köy muhtarları ile biraraya geldi.

Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel başkanlığında yapılan toplantıya, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, kurum müdürleri il genel meclis üyeleri Ergün Özgün Mehmet Ören, Yenice MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Karacan, stk başkanları, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, Kamu hizmetlerinin yürütülmesi konusunda yaşanan aksaklıklar, yeni uygulamalar, yatırımlar ile ilgili muhtarlara bilgi verildi. Daha sonra ise köy ve mahalle muhtarlarının talep, öneri ve şikayetleri dinlenildi.

İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, karşılaşılan problemlerin çözümü için gerekli girişimlerin ve koordinasyonun sağlanacağını ifade etti.