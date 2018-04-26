KARABÜK:
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26 Nisan 2018 Perşembe 13:44

Kaymakam Demirel Nodullar Köyünde halkla buluştu

Karabük-Yenice ilçe Kaymakamlığı tarafından sık sık gerçekleştirilen “Vatandaşla Buluşma Toplantısı” Nodullar Köyünde gerçekleştirildi.“Vatandaşla Buluşma" toplantıları kapsamında ilçe kurum amirleriyle birlikte program dahilinde...

Kaymakam Demirel Nodullar Köyünde halkla buluştu
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Karabük-Yenice ilçe Kaymakamlığı tarafından sık sık gerçekleştirilen “Vatandaşla Buluşma Toplantısı” Nodullar Köyünde gerçekleştirildi.

“Vatandaşla Buluşma" toplantıları kapsamında ilçe kurum amirleriyle birlikte program dahilinde köyleri ziyaret eden Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Nodullar Köyünü ziyaret ederek köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen ve köylerle ilgili bilgi alan Kaymakam Demirel ve beraberindeki heyet vatandaşlarla sohbet ederek, köyün ihtiyaçları, sorunları ve çözüm yolları ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Kaymakam Demirel, daha sonra Çakıllar Köyüne geçerek ev ziyareti yaptı.
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