KBÜ Bilim ve Sanat Akademisinden lise öğrencilerine eğitim

Karabük Üniversitesi Bilim ve Sanat Akademisi tarafından lise öğrencilerine yönelik hazırlanan eğitim programı, Safranbolu Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile başladı.Eğitim programının açılışına Karabük...

Karabük Üniversitesi Bilim ve Sanat Akademisi tarafından lise öğrencilerine yönelik hazırlanan eğitim programı, Safranbolu Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile başladı.

Eğitim programının açılışına Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Bilim ve Sanat Akademisi Koordinatörü Mesut Doğan, Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Türkoğlu ve öğrenciler katıldı.

Programın amacının lise düzeyinde eğitim gören öğrencilere eleştirel bakış açısı kazandırmak, öğrencilerin bilimsel yeterliliklerini artırmak, estetik yönlerini geliştirmek ve geleceğe hazır hale gelmelerini sağlamak olduğunu söyleyen Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi Koordinatörü Öğr. Gör. Mesut Doğan, Şubat ayında üniversite öğrencileri için başlatılan projenin, lise öğrencileri için de başlatıldığını ifade etti.

Lise öğrencileri için hazırlanan eğitim programlarında öğrencilere liderlik eğitimi, zaman yönetimi, problem çözme teknikleri, eleştirel düşünme, kritik analitik düşünme, enerji vizyonu, görsel medya, medya okuryazarlığı, sosyal medya okuryazarlığı eğitimi gibi konuların tercihe sunulduğunu belirten Doğan, “Bugün ilk gruba başlatacağımız eğitim programında öğrenciler, görsel medya, medya okuryazarlığı ve sosyal medya okuryazarlığı konularını tercih etti. Bu yüzden öğrencilere bu konuların eğitimini vereceğiz.” dedi.

Eğitim programının açılışında konuşan Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kişilerin serbest zamanlarının kıymetli olduğunu ve bu zamanları en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğini vurgulayarak, “Burada serbest zamanınızı üniversite hocalarımızın sayesinde etkili bir şekilde kullanabileceksiniz. Dünya ile daha iyi rekabet edebilme adına ekstra birçok önemli konuyu öğrenecek ve birikimlerimize değer katacaksınız. Sonuç olarak bu değeri ülkemiz ve milletimiz adına kullanıp, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma adına, önemli adımlar atmış olacağız.” diye konuştu.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş konuşmasında, okul zamanı dışında ekstra yapılan sosyal faaliyetlerin öğrencilerin yetişmesinde yarar sağlayacak en önemli etkinlikler arasında yer aldığını ifade etti. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ın, Bilim ve Sanat Akademisini mektebe dönüştürmek istediği bilgisini paylaşan Prof. Güneş, “Burayı klasik manada bir okuldan çok, fikirsel tartışmaların olduğu, sanatsal etkinliklerin yapıldığı bir mektep gibi düşünüyoruz. Burası üniversitenin yürüttüğü bir program dahilinde gerek üniversite öğrencilerinin gerekse lise öğrencilerinin ekstra bir şeyler öğrendiği bir mektep olacak.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sosyal Medya Okuryazarlığı konusunun anlatıldığı ilk dersi Öğr. Gör. Mesut Doğan verdi.