KBÜ heyeti, Hindistan’daki yükseköğretim fuarına katıldı

Karabük Üniversitesi, Hindistan’ın en büyük uluslararası yükseköğretim fuarı olan "UAS 2018 Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi ve Öğrenci Fuarı"na katıldı.Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ın başkanlığındaki heyette Uluslararası...

Karabük Üniversitesi, Hindistan’ın en büyük uluslararası yükseköğretim fuarı olan "UAS 2018 Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi ve Öğrenci Fuarı"na katıldı.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ın başkanlığındaki heyette Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Kerim Tanış veSağlık Kültür Spor Dairesi Başkanı Bünyamin Gün yer aldı.

Uluslararası bir üniversite olma yolunda ciddi mesafeler kateden ve uluslararası öğrenci sayısı 4 bine ulaşan Karabük Üniversitesi, yeni uluslararası anlaşmalar yapmak için önemli bir fuara daha katıldı. 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Hindistan’ın en büyük uluslararası yükseköğretim fuarında ilk gün 40 farklı ülkeden 136 yükseköğretim kurumunun katılımıyla çalıştaylar gerçekleştirildi. Üniversitelerin tanıtıldığı çalıştayda, ikili anlaşmalar da yapıldı.

Fuarın ikinci gününde ise Hindistan’ın farklı şehirlerinden gelen binlerce öğrenciye Karabük Üniversitesi tanıtıldı. Karabük Üniversitesinin ve Karabük’ün imkanlarının birebir anlatıldığı fuara öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.