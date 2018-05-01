KARABÜK:
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01 Mayıs 2018 Salı 15:54

KBÜ öğrencileri, özel öğrencilerle pasta yaptı

Karabük üniversitesi öğrencileri Yaşama Sevinci Özel Eğitim Ortaokulu öğrencileriyle ’pasta yapımı’ etkinliği düzenledi.Karabük Üniversitesi Gastronomi Kulübü öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Özel Eğitim gören çocuklarla...

KBÜ öğrencileri, özel öğrencilerle pasta yaptı
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Karabük üniversitesi öğrencileri Yaşama Sevinci Özel Eğitim Ortaokulu öğrencileriyle ’pasta yapımı’ etkinliği düzenledi.

Karabük Üniversitesi Gastronomi Kulübü öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Özel Eğitim gören çocuklarla pasta yapımı etkinliğinde bir araya geldi. Destek amaçlı yapılan etkinlikte çocuklara sevdiği meyvelerle pasta yaptırıldı. Pasta yapım sırasında çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. Çocuklar yaptıkları pastadan sonra bahçede halk oyunları, el baskısı, danslar, yüz boyama, bileklik yapımı gibi etkinlikler de gerçekleşti.Çocuklara pasta yapmayı öğreten öğrenciler, onların yalnız olmadıklarını ve yüzlerinde tebessüm oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirttiler.

Gastronomi Kulübü Başkanı Hasan Semiz çocuklarla pasta yapımı etkinliği gerçekleştirerek onların yalnız olmadığını, onlara umut dolu olmalarını hissettirmek istediklerini belirterek, "Böyle bir etkinlik gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Umarım Türkiye’nin her yerinde bu ve buna benzer etkinlikler olur. Biz onların yanında olduğumuzu belli etmek mecburiyetindeyiz" dedi.
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