KBÜ tarafından ‘4. Arkeoloji Günleri’ düzenlendi

Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından, Hamit Çepni Konferans Salonunda ‘4. Arkeoloji Günleri’ düzenlendi. Etkinliğe Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ağarı, Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Bingöl, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Açılışta konuşan Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Karabük Üniversitesinin emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyleyerek, üniversitenin gelişim alanları hakkında bilgiler verdi. Üniversite kurulduğu zaman kampüs alanında sadece bir ağaç olduğunu ifade eden Prof. Yaşar, ” Şu an belki de 200 bin civarında 160 çeşit ağacımız var.” dedi. Ayrıca Prof. Yaşar şu bilgileri paylaştı: “Üniversitemiz ilk kurulduğunda 3 bin 500 öğrencimiz vardı. Şu an 50 bini aşkın öğrencimiz var. 60 akademisyenimiz vardı, şu an bu sayı 2 bine yaklaştı. Biz tüm bunların dışında uluslararası bir üniversite olma yolunda ilerliyoruz. Şu anda bizim 50’den fazla ülkeden 4 bin uluslararası öğrencimiz mevcut. Bu sayı artmaya da devam edecek" dedi.

Etkinliğin diğer konuşmacısı olan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ağarı, Arkeoloji Bölümü’nü çok önemsediğini belirterek, “Arkeoloji fantastik bölümlerimizden bir tanesi. Arkeoloji bulguları ve buluşlarıyla fantastiktir. Buldukları bu fantastik buluşları bizlerle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Memleketin kültür varlıklarına sahip çıkmak zorundayız’’

Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Bingöl yaptığı konuşmada üniversitelerdeki arkeoloji bölümlerinin, yaptıkları çalışmalar ve ortaya koydukları eserlerle en fazla dikkat çeken bölümlerden biri olduğunu vurguladı. Arkeoloji bölümlerinin medyaya yansıyan olumlu veya olumsuz yönleriyle üniversitelerin tanıtımında büyük pay sahibi olduğunu belirten Prof. Bingöl, “Onun için bu bölümü büyütmek aynı zamanda arkeolojinin dışında üniversiteye de fayda sağlar” dedi.

Konuşmasının devamında, “Memleketin kültür varlıklarına sahip çıkmak zorundayız” diyen Prof. Bingöl, “Bunu yapmaya çalışacağız ve bunu yaparken de bu meslek alanlarını ve bu mesleği yapanları en iyi şekilde eğiteceğiz. Bunun için de kazılar büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Prof. Bingöl konuşmasının ardından 2017 yılında ‘Magnesia Kazıları’nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yapılan konuşmaların sonrasında Dr. Öğr. Üyesi Ömür Dünya Çakmaklı ‘Labraunda Kutsal Alanı Su Kompleksi Kazıları Cam Buluntuları’, Dr. Öğr. Üyesi Ersin Çelikbaş ‘Hadrianoupolis Kazıları 2017 Çalışmaları’, Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Eliüşük ‘Hasankeyf Kazıları 2017 Yılı Çalışmaları’ hakkında sunum yaptı.