KBÜ Tıp Mühendisliği mezunlarından ‘duruş bozukluğu’nu önleyecek buluş

Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü 2017-2018 yılı mezunları, geliştirdikleri postür (duruş) bozukluklarına çözüm getiren çalışmayla ‘TÜBİTAK 2 bin 238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’nda Samsun bölge birincisi oldu.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘2 bin 238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’nda Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü 2017-2018 yılı mezunlarından Ahmet Çalışkan, Ali Tuncay Yılmaz, Deniz Baran Demirhan, Oğuzhan Harman ve Samet Yıldız geliştirdikleri ‘PosTRue; Postür Takip ve Uyarı Cihazı Prototipi’ ile Samsun bölge sergisi kapsamında ‘Tekno Girişimcilik’ kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

İnsanların yaşantıları içerisindeki postür (duruş) bozukluklarını düzeltmek ve yanlış postür sebebiyle oluşan rahatsızlıkları önlemek adına kişiyi takip eden, uyaran giyilebilir ve mobil uygulamalı bir çözüm olan ‘Postür Takip ve Uyarı Cihazı’ projesi, yarışmada büyük beğeni topladı.

‘PosTRue; Postür Takip ve Uyarı Cihazı Prototipi’ ile TÜBİTAK 2 bin 238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’na başvuran KBÜ’lü mühendisler, internet üzerinden gerçekleştirilen ön elemeyi geçerek Tekno Girişimcilik kategorisinde Samsun Bölge Sergisi’ne katılmaya hak kazandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) 8-10 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılan Samsun Bölge Sergisi’nde ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerine, öğretmenler ve öğretim üyelerine sergilenerek projenin jüri sunumu yapıldı. Danışmanlığı, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamila ANUTGAN tarafından yürütülen ‘PosTRue; Postür Takip ve Uyarı Cihazı Prototipi’ projesi, Samsun Bölge Sergisi kapsamında birincilik ödülünü kazandı.

Bu yıl ilk kez bölgesel formatta düzenlenen yarışmalarda bölge sergileri 8-10 Ekim 2018 tarihlerinde Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun illerinde gerçekleştirildi. 2017 yılında 532 projenin başvurduğu yarışmalara bu yıl toplam 809 proje başvurusu yapıldı. Başvuru oranının yaklaşık yüzde 52 arttığı yarışmalarda; ‘2 bin 238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’na 428 başvuru alındı.

Final Sergisi 12-14 Kasım Tarihlerinde Ankara’da

Bölge sergilerinde birincilik ödülü kazanan projeler, 12-14 Kasım 2018 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek olan final sergisinde yarışacaklar. Final sergisi 15 Kasım 2018 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Konferans Salonu!nda gerçekleşecek olan ödül töreni ile son bulacak. Her alt kategoride birinci olan projeye 10 bin TL, ikinci olan projeye 7 bin 500 TL ve üçüncü olan projeye 5 bin TL para ödülü verilecek.