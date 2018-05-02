KBÜ’de 3.Uluslararası ticaret kongresi başladı

Karabük Üniversitesi Artı Kariyer Kulübü tarafından 3.Uluslararası Ticaret Kongresi başladı.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleşen Üniversite öğrencilerine uluslararası düzeyde firmaların temsilcilerinin katılarak bilgi, birikim ve tecrübelerini aktardığı 3. Uluslararası Ticaret Kongresi’ne AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Milletvekili Müferra Şinik ve Kosova Parlamentosu Milletvekili Fikrim Danka, Karabük il müdürleri ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

Kongre açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Refik Polat, kongreyi düzenleyen öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade ederek “Bu gençler bu ülkenin geleceği. Bunu 15 Temmuz’da da gördük. Bu gençlerin sayesinde bu ülke FETÖ tuzağından kurtuldu” dedi.

Kongreye katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Türkiye’nin özellikle altyapı yatırımlarıyla ve yeni ulaşım ağlarıyla yeni yüzyıldaki dünya ticaretine hazır olduğunu ifade etti. Külünk, “Önümüzdeki yüz yılda dünya ticareti yeniden şekillenecek, vücut bulacak. Gücün Batı’dan Doğu’ya kayacağı, 65 ülkenin doğrudan etkileneceği ve dünyanın şekil değiştireceği yeni boyuta hazır bir Türkiye’yi size emanet ediyoruz bunu biliniz" dedi.

“İhracatsız var olmamız mümkün değil”

Ticaret Kongresi’ne gençlerin bu kadar ilgi göstermesi son derece sevindirici olduğunu, iş hayatına dış ticaret sektörüne hizmet vererek başladığını belirten Külünk, "1984 yılında Türkiye’nin ihracatının yaklaşık yüzde 70’i tarım ürünlerinden oluşuyordu, yüzde 30’luk kısmı sanayi ürünlerinden oluşuyordu ve de kamunun elinde olan bir ihracat omurgamız vardı. Eğer biz sanayileşme sürecini ıskalamamış değil, ıskalatılmamış olsaydık Batı’nın sanayileşme süreci üzerinden elde ettiği ticaret gücünü küreselleştirmesini fark etseydik ve de biz de bunu fark eden bir ülke olarak ihracatın ne demek olduğunu anlayabilseydik bugün dünya ticaretinin devi Almanya gibi olma şansını yakalamış olacaktık. Çin ile kıyaslamıyorum o başka boyuttur. İhracat olmadan olmaz. İhracatsız var olmamız mümkün değil. Ankara Anlaşması gereği 73’teki katma protokol hükümlerinin uygulama sürecinde Avrupa pazarının bize açılmış olduğunu fark edip sadece tarım ürünleri üzerinden değil, sanayileşmiş bir ülke olarak sanayi ürünleri üzerinden de 1970 yıllarda Avrupa pazarına çıkışı yakalayabilseydik, bugün 150 milyar dolarlık ihracat rakamını ve önümüze hedef olarak koyduğumuz 500 milyar doları bugün 2 - 3 trilyon doları yakalamış ve çok rahatlıkla konuşan bir ülke noktasında olacaktık” dedi.

“Dünya ticaretinin gelebileceği yeni noktayı iyi görerek kendimizi hayata hazırlamak mecburiyetindeyiz”

Dünya ticaretinin bugün 80 trilyon dolarlara yaklaşan hacmi olduğunu kaydeden Külünk, “Bizim yüzde 1’lerde olmamız yetmez. Biz bugün yüzde 4, 5 veya 6’larda olmak zorundayız. Çin’in geldiği noktanın bir ihracat operasyonu olduğunu iyi görmek zorundayız. Çin’in Pekin’den Londra’ya çelik ipek yolu üzerinden ve deniz ipek yolu üzerinden 65 tane ülkenin doğrudan etkilendiği yeni yüz yılın ipek yolu üzerinden dünya ticaretinin gelebileceği yeni noktayı iyi görerek kendimizi hayata hazırlamak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

“Ekonomist dergisinin Türkiye’yi kapağına taşıması bir rahatsızlığın ifadesidir”

Ekonomist dergisinin kapağına taşımak zorunda kaldığı altyapı yatırımlarıyla Türkiye kendini ifade ettiğini aktaran Metin Külünk, “Aslında o kapaktakiler bir rahatsızlığın ifadeleridir. Çünkü tanımladıkları bir Türkiye değil, kendini tanımladığı Türkiye’nin önümüzdeki yüz yılda da Akdeniz’de ve dünyada, dünyanın stratejik yapılanmasında merkez güç olma konumunu gördükleri için rahatsızlıklarını ifade ederlerken bir şeyi fark etmeliyiz” dedi.

“Ulaşım ağlarında, dünyanın en güçlü olduğu topraklarda yaşıyoruz”

Türkiye’nin önümüzdeki yüz yıla her alanda hazır olduğunu sözlerine ekleyen Külünk, şunları söyledi:

“Her anlamda, gerek telekomünikasyonda gerek ulaşım ağlarında, dünyanın en güçlü olduğu topraklarda yaşıyoruz. Türkiye, Pekin Londra hattında ipek yollarına hazır. Avrasya Tüneli’yle hazır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’yle hazır. Bu köprü sadece araçların geçeceği bir köprü değildir. Aynı zamanda orta şeritten geçecek tren yoluyla ve dünyanın üçüncü büyük hava alanı Türkiye’nin ipek yoluna hazırlık sürecidir. Osman Gazi ve Çanakkale Köprüsü. Öte yandan 2023 yılına kadar yapılacak 20 bin kilo metrelik hızlı tren hattıyla hazırız.”

Karabük Üniversitesi Artı Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Ticaret Kongresi açılış konuşmalarının ardından alanlarında uzman katılımcılar tarafından yapılan oturumlarla sürdü. Kongre 4 Mayıs Cuma günü sona erecek.