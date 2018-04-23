Kent Meydanında çocuklara ücretsiz oyun şöleni

Karabük Kent Meydanında gerçekleştirilen Ulusal Egemenlik Çocuk şöleni çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla her yıl Karabük Belediyesi tarafından kent meydanında düzenlenen Ulusal...

Karabük Kent Meydanında gerçekleştirilen Ulusal Egemenlik Çocuk şöleni çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla her yıl Karabük Belediyesi tarafından kent meydanında düzenlenen Ulusal Egemenlik Çocuk şöleni,çocuklara sunduğu ücretsiz oyunlarla hem ailelerin hemde de çocukların vazgeçilmezi oldu. Saat 14.30’da başlayan şölene tatili ve havaların güzel olmasını fırsat bilen aileler çocukları ile birlikte şölen alanına akın etti. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte çocuklar için yarışmalar,animasyon gösterileri düzenlendi.Yüzlerin boyandığı şölen faaliyetinde meydana kurulan platformda gün boyunca şarkılar çaldı.

23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşatan etkinlik sonunda gerçekleştirilen yarışmaları kazanan çocuklara hediyeler verildi.