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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:43

Kızılay Karabük Şubesi çocuklar ile ’23 Nisan Çocuk Şenliği’ etkinliğinde bir araya geldi

Türk Kızılayı Karabük Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından desteklenen çocuklar ile bir araya geldi.Türk Kızılayı Karabük Şubesi tarafından...

Kızılay Karabük Şubesi çocuklar ile '23 Nisan Çocuk Şenliği' etkinliğinde bir araya geldi
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Türk Kızılayı Karabük Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından desteklenen çocuklar ile bir araya geldi.

Türk Kızılayı Karabük Şubesi tarafından Aladağ mesire yerinde gerçekleştirilen programa; Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun, Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Müze Kent Safranbolu Motosiklet Kulübü üyeleri, Türk Kızılayı Karabük Şubesi üyeleri, Türk Kızılayı Karabük Şubesi Gençlik Kolları ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından desteklenen çocuklar katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun’a böyle bir etkinlik gerçekleştirdikleri için teşekkür ederek:’Kızılay Karabük Şubesi çok güzel bir etkinliğe imza attı. Çocuklarımız da böyle güzel bir ortamda oyunlar oynadı ve eğlenme fırsatı buldu. Ben Türk Kızılayı Karabük ailesine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun ise; ’ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzce proje kapsamında desteklenen çocuklarımız ile bir araya gelmek çok güzeldi. Gençlik Kollarımız tarafından tertip edilen bu etkinlikte çeşitli oyunlar oynayarak dolu dolu bir hafta sonu geçirme fırsatı bulduk ve çocuklarımız ile spor yaparak eğlendik. Türk Kızılayı Karabük Şubesi olarak bu tür etkinlikler düzenleyip çocuklarımız ile bir araya gelmeye gayret göstereceğiz. Onlar bizim geleceğimiz ve onlara sahip çıkmak bizlerin görevi. Bu güzel etkinlik vesilesi ile tekrar tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı canı gönülden kutluyor, bu etkinliğin

gerçekleşmesinde emeği geçen Türk Kızılayı Karabük Şubesi Gençlik Kollarımıza ve yönetimime çok teşekkür ediyorum’ diye konuştu.

Etkinlik sonunda Müze Kent Safranbolu Motosiklet Kulübü üyeleri ile Türk Kızılayı Karabük Şubesi çocuklara çeşitli hediyeler takdim ederek fotoğraf çektirdi.
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