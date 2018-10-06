Kobi işletmelerine yeni çözüm modeli

SOS Finans Danışmanlığı Genel Müdürü Orhan Saka, büyüme ivmesinde olan fakat risk yönetimi konusunda eksikliklerinin farkında olan işletmelerin, hedeflerinde güvenle ilerleyebilecekleri eylem planını, analiz ve durum tespitini oluşturarak yaşanan mali kriz ile ilgili çözüm planlarının olması gerektiğini söyledi.

SOS Finans Danışmanlığı Genel Müdürü Orhan Saka, büyüme ivmesinde olan fakat risk yönetimi konusunda eksikliklerinin farkında olan işletmelerin, hedeflerinde güvenle ilerleyebilecekleri eylem planını, analiz ve durum tespitini oluşturarak yaşanan mali kriz ile ilgili çözüm planlarının olması gerektiğini söyledi.

Saka, son zamanlardaki ekonomik ve finansal dalgalanmalar, finans danışmanlık şirketlerinin hizmet verdiği şirketlere daha fazla ve daha iyi hizmet sunmalarına ve aynı zamanda finans fonksiyonunun maliyetlerini azaltmalarına fayda sağladığını belirterek, “ Dönemsel nakit akışı problemleri yaşayan veya yeni yatırımlarıyla yada döviz cinsinden borçlanmalarından dolayı, büyüme ivmesinde olan fakat risk yönetimi konusunda eksikliklerinin farkında olan işletmelerin, hedeflerinde güvenle ilerleyebilecekleri eylem planını analiz ve durum tespitini oluşturarak yaşanan mali kriz ile ilgili çözüm planlarının olması gerekli. İşletmenin eski sağlıklı performansına dönebilmesi veya yeni yatırımlar ile oluşabilecek olumsuzlukları sıfıra indirebilmek amacıyla, alanlarında uzman ekiplerle derin bir risk analizi yaparak, değerlendirme ve sunumu ile birlikte sağlıklı bir çıkış planı yapılması gerekmektedir. İşletmenin durum ve çıkış planı üzerine mevcut borç, varlık yapısı veya yeni yatırımları sağlam zemine oturtarak planlar üzerine kurulan farklı stratejilerle tekrar nakit akışı ve yatırımın verimliliği hedeflenir” dedi.

Orhan Saka ayrıca, Türkiye genelinde bulunan konut, işyeri, plaza, otel gibi gayrimenkulleri kendi şirket çekleri ile alım yapabilecek şirketlere, finansal hareket kabiliyetlerini rahatlatmak amacıyla "3 ay sonra ödemeli ve en az 12 ay vade ile mülklerin satışının önem arz ettiğini kaydetti.