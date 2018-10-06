KARABÜK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 16:11

Kobi işletmelerine yeni çözüm modeli

SOS Finans Danışmanlığı Genel Müdürü Orhan Saka, büyüme ivmesinde olan fakat risk yönetimi konusunda eksikliklerinin farkında olan işletmelerin, hedeflerinde güvenle ilerleyebilecekleri eylem planını, analiz ve durum tespitini oluşturarak yaşanan mali kriz ile ilgili çözüm planlarının olması gerektiğini söyledi.

Kobi işletmelerine yeni çözüm modeli
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

SOS Finans Danışmanlığı Genel Müdürü Orhan Saka, büyüme ivmesinde olan fakat risk yönetimi konusunda eksikliklerinin farkında olan işletmelerin, hedeflerinde güvenle ilerleyebilecekleri eylem planını, analiz ve durum tespitini oluşturarak yaşanan mali kriz ile ilgili çözüm planlarının olması gerektiğini söyledi.

Saka, son zamanlardaki ekonomik ve finansal dalgalanmalar, finans danışmanlık şirketlerinin hizmet verdiği şirketlere daha fazla ve daha iyi hizmet sunmalarına ve aynı zamanda finans fonksiyonunun maliyetlerini azaltmalarına fayda sağladığını belirterek, “ Dönemsel nakit akışı problemleri yaşayan veya yeni yatırımlarıyla yada döviz cinsinden borçlanmalarından dolayı, büyüme ivmesinde olan fakat risk yönetimi konusunda eksikliklerinin farkında olan işletmelerin, hedeflerinde güvenle ilerleyebilecekleri eylem planını analiz ve durum tespitini oluşturarak yaşanan mali kriz ile ilgili çözüm planlarının olması gerekli. İşletmenin eski sağlıklı performansına dönebilmesi veya yeni yatırımlar ile oluşabilecek olumsuzlukları sıfıra indirebilmek amacıyla, alanlarında uzman ekiplerle derin bir risk analizi yaparak, değerlendirme ve sunumu ile birlikte sağlıklı bir çıkış planı yapılması gerekmektedir. İşletmenin durum ve çıkış planı üzerine mevcut borç, varlık yapısı veya yeni yatırımları sağlam zemine oturtarak planlar üzerine kurulan farklı stratejilerle tekrar nakit akışı ve yatırımın verimliliği hedeflenir” dedi.

Orhan Saka ayrıca, Türkiye genelinde bulunan konut, işyeri, plaza, otel gibi gayrimenkulleri kendi şirket çekleri ile alım yapabilecek şirketlere, finansal hareket kabiliyetlerini rahatlatmak amacıyla "3 ay sonra ödemeli ve en az 12 ay vade ile mülklerin satışının önem arz ettiğini kaydetti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku