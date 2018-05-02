KARABÜK:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:57

Kosova heyetinde Vali Çeber’e ziyaret

Kosova Parlamentosu Başkanvekili Müferra Şinik ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka, Vali Kemal Çeber’i ziyaret etti.Karabük Üniversitesi Artı Kariyer Kulübü tarafından organize edilen 3. Uluslararası Ticaret Kongresine...

Kosova heyetinde Vali Çeber'e ziyaret
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Kosova Parlamentosu Başkanvekili Müferra Şinik ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka, Vali Kemal Çeber’i ziyaret etti.

Karabük Üniversitesi Artı Kariyer Kulübü tarafından organize edilen 3. Uluslararası Ticaret Kongresine katılmak üzere Karabük’e gelen Kosova Parlamentosu Başkanvekili Müferra Şinik ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka, Vali Kemal Çeber’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Sohbet ve karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kemal Çeber, Kosova ile Türkiye arasında tarihten gelen beraberlik ve inanç birliği bulunduğunu ifade ederek iki ülke arasındaki bu birlikteliğin daha da artması temennisinde bulunarak Kosova Parlamentosu Başkanvekili Müferra Şinik ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka’ya nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
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