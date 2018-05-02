KÖYDES’ten Karabük’e 25 milyonluk dev bütçe

Karabük İl Genel Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Sözen Başkanlığında İl Özel İdaresi meclis toplantı salonunda yapıldı. Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) ödeneklerinin tahsisi görüşüldü.

Meclis başkanı Ahmet Sözen, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ilçelerde, Köylere Hizmet Götürme Birliği’nde görevli İl Genel Meclisi üyeleri ve birlik encümenleri tarafından o ilçenin hassasiyetlerini dikkate alarak hazırlamış oldukları KÖYDES Projelerini bir bir hayata geçirmenin azim ve gayreti içerisinde olacaklarını söyleyerek, KÖYDES ödeneklerinin tahsisi ile beraber bütün program ve projelerin netleştiğini belirtti.

Sözen, Karabük’e 25 milyon 792 bin TL gibi devasa bir rakamın tahsis edildiğini ve böylece KÖYDES projelerinin başladığı 2005 yılından bugüne kadar toplam 144 milyon 453 bin TL gibi büyük bir rakama ulaştığını kaydetti.

Bu yıl gelen KÖYDES ödeneklerinin genel dağılımı ile ilgili kısa bir bilgi veren Sözen, “Ortak alımlar için 7 milyon 737 bin lira, asfalt ile ilgili 10 milyon 389 bin lira, temel malzeme alımı ile ilgili 100 bin TL, menfez yapımı ile ilgili 180 bin TL, kilit parke alımı ile ilgili 2 milyon 115 bin TL, içme suyu tahsisleri ve projeleri ile ilgili 4 milyon 681 bin lira, kanalizasyon işleri ile ilgili 126 bin TL ve Birlikler ’de kullanılmak üzere 462 bin TL ödenek projelendirilmiş oldu ve bu yıl 70 adet projeyi hayata geçirmiş olacağız. Bu projeler sırası ile, Merkez İlçe ’de 13 proje, Eflani İlçemizde 8 proje, Eskipazar İlçemizde 15 proje, Ovacık İlçemizde 11 proje, Safranbolu İlçemizde

16 proje ve Yenice İlçemizde 7 proje şeklindedir’’ diye açıkladı.

Faaliyete geçirilen projelere de değinen Sözen, "Bunlarla beraber İlimizde yol projesi 707 adet, içme suyunda 628 adet, kanalizasyonda 32 adet, sulamada 15 proje olmak üzere toplamda bin 382 adet projeyi ilimizde hayata geçirmiş olduk. Yapılan bu işlerin rakamsal değerleri ise; yolda 80 milyon 149 bin TL, içme suyunda 33 milyon 399 bin TL, kanalizasyon 1 milyon 51 bin TL, sulamada ise 401 bin TL olmak üzere toplamda 144 milyon 453 bin TL gibi devasa bir ödeneği İlimiz değerlendirmiş oldu. KÖYDES projelerini uygulamaya koyanların yüz akı oldu ve buda vatandaşlar ile İl Genel Meclisi üyelerinin haklı gururu 278 köy 876 mahalle 2 bin 970 km yol ağı düşünüldüğünde ve köylerimizin de dağınık coğrafi yapısı da göz önüne alındığında hizmetlerimizin ve devletimizin güler yüzünün en ücra köylere ulaştırılmasında Meclis üyelerimize ve Özel İdare çalışanlarımıza önemli görevler ve büyük özveriler düşmektedir.” dedi.

Sözen, ayrıca 2018 yılı ödeneklerinin kuruşu kuruşuna yatırıma dönüşeceği, projelerin eksiksiz uygulanacağı, sahada aksamaya asla müsaade edilmeyeceği kolektif çalışma anlayışının devam edeceği ve kamu yatırımları alanındaki çalışmaların titizlikle takip edileceği bir yıl olacağını da sözlerine ekledi.