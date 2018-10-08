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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:57

Köylere hizmet götürme birliği encümen toplantısı yapıldı

Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen toplantısı yapıldı.Safranbolu Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer,...

Köylere hizmet götürme birliği encümen toplantısı yapıldı
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Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen toplantısı yapıldı.

Safranbolu Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Cengiz, Konarı Köyü Muhtarı Mustafa Özşen, Kuzyakaköseler Köyü Muhtarı Şeref Yavuz Ve Birlik Müdürü R.Gökhan Kara, İl Özel İdare Yol Ve Ulaşım Müdürü Özgür Bülbül Ve İl Özel İdaresi Jeoloji Mühendisi Ayla Özençakır katıldı.

Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer 2018 Yılı KÖYDES programlarında yer alan ilçede Ovaköseler Köyü Siyamoğlu mahallesi içme suyu deposu yapım işinin ihalesini yaptıklarını, 2018 yılı KÖYDES çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, “İlçemize tahsis edilen ve YPK kararları gereği kullandığımız ödenek ile köylerimize 16.5 kilometre sıcak asfalt yapımı tamamlandı. Çerçen ve Hacılarobası köylerimizin içme suyu depoları, Aşağı dana ve Yukarı Dana Merkez Mahalleri içme suyu tesis geliştirme projemiz ve Pelitören Köyü güneş enerji sistemi yapımı işlerimizi bitirerek vatandaşlarımız hizmetine sunduk. Atık Su projemiz olan Yukarı Çiftlik Köyü Fosseptik yapımı tamamlandı ve hizmete girdi. Bugün yaptığımız ihale ile 2018 yılı KÖYDES programlarını en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Ürkmezer birliğin ilçeye bağlı 60 köy muhtarlığının taleplerini alarak yaptıkları encümen toplantıları ile değerlendirdiklerini ve vatandaşlar için en güzel hizmeti, en kısa zamanda yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.
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