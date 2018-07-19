KARABÜK:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 17:16

Kuran kursu öğrencilerini sevindiren sürpriz

Karabük’te tiyatrocu Erol Gündüz, kuran kursuna giden öğrencilere caminin önünde zıp zıp oyun parkı kurarak sürpriz yaptı.

Kuran kursu öğrencilerini sevindiren sürpriz
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Karabük’te tiyatrocu Erol Gündüz, kuran kursuna giden öğrencilere caminin önünde zıp zıp oyun parkı kurarak sürpriz yaptı.

Okulların tatil olmasıyla birlikte camilerde başlatılan yaz kuran kursları, tüm Türkiye’de olduğu gibi Karabük’te de Kuran öğrenmek isteyen öğrencilerle doluyor. Yeşil Mahallesi’nde bulunan Yeşilmahalle Cami’de kuran kursuna giden çocuklara tiyatrocu Erol Gündüz tarafından sürpriz yapıldı. Kuran kursuna giden öğrencileri teşvik etmek amacıyla caminin önüne şişme zıp zıp oyun parkı kuran Gündüz, çocukları sevindirdi. Kurulan oyun parkında her yaştan çocuk doyasıya eğlenirken, Gündüz tarafından çocuklara pamuk şeker dağıtıldı.

Yeşil Mahallesi’nde bulunan tüm camilere giderek çocukları eğlendirmek istediğini belirten Gündüz, “Yeşil Mahalle’deki bütün camilerde hem pamuk şeker dağıtıyorum hem de şişme oyun parkı getiriyorum çocuklar eğleniyor. Amacımız kuran kursuna giden çocuklarımıza hem teşvik hem de ödül amaçlı, hayrımız olsun. Ben bu mahallede oturuyorum, sanat yönetmeniyim, tiyatrocuyum.çocuklarımız görmüş olduğunuz gibi mutlular” dedi

Her sene yaz kurslarında Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde çocuklara sevgi temelli yaz kursları verdiklerini söyleyen Yeşilmahalle Cami imam hatibi Raşit Kara, “Dinini, Kuran’ı öğretmeyi amaçlıyoruz. Böyle etkinlikler yaparak çocuklarımızın daha güzel öğrenmelerini sağlıyoruz. Mahallemizden Erol Bey de bu etkinliğin yapılmasında yardımcı oldular. Çocuklarımız gerçekten bu sene eğlencelerini yaşayarak dinini öğrenmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
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