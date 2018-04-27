Meslek odaları başkanlarından Tümen’e tam destek

Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğine bağlı meslek odaları başkanları gerçekleştirdikleri istişare toplantısının ardından 1 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olan genel kurul seçiminde mevcut başkan Nurettin Tümen ile yola devam...

Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğine bağlı meslek odaları başkanları gerçekleştirdikleri istişare toplantısının ardından 1 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olan genel kurul seçiminde mevcut başkan Nurettin Tümen ile yola devam kararı aldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı basın bildirisinde, "Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğine bağlı meslek odaları başkanları olarak , gerek yönetim kurullarımızda ve gerekse burada yaptığımız istişare toplantısı sonucu;1 Mayıs 2018 Salı günü saat 12:00’da Büyük Kulüpte yapılacak olan Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Genel Kurulunda mevcut başkan sayın Nurettin TÜMEN’ i desteklediğimizi ve beraber çalışmak istediğimizi bildiririz.Diğer oda başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerinin de yanımızda olmalarını bekliyoruz. Yapılacak olan genel kurulumuzun esnaf ve sanatkarlarımıza yakışır bir şekilde geçmesini ve Karabükümüze hayırlar getirmesini dileriz’’ ifadelerine yer verildi.