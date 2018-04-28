Minikler yangına karşı eğitiliyor

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından okullarda yangına karşı önlem ve yangın anında yapılması gerekenler ile ilgili eğitimler verilmeye devam ediliyor.Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü’nün de bulunduğu...

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından okullarda yangına karşı önlem ve yangın anında yapılması gerekenler ile ilgili eğitimler verilmeye devam ediliyor.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü’nün de bulunduğu eğitimlerde müdürlük personeli minik öğrencilere müdürlüğün çalışma sistemi hakkında bilgiler verirken, küçük çaplı tatbikatlar da yapılıyor. Bu tatbikatlarda büyük bir heyecanla itfaiye kıyafetleri de giyen miniklere, yangın söndürme hortumunu kullanarak pratikte yaptırılıyor.

Çocukların erken yaşta bu tür eğitimleri almasının önemini vurgulayan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz okullar ile ilgili çalışmalarını uzun süreden beri devam ettirmekteler. Çocuklarımıza yangın gördüklerinde 110 numaralı yangın ihbar hattının aranması gerektiğinden yangına karşı alınması gereken önlemlere, yangından uzak durulmasına kadar pek çok konuda bilgiler veriliyor. Bu uygulamayı tüm okullarımızda devam ettireceğiz” dedi.