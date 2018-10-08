Öğrenciler Rektör Polat’tan formasyon sözünü aldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, formasyon eğitimindeki kontenjan düşüklüğü nedeniyle sıkıntı yaşayan öğrencilerin sorunlarının çözüleceğini söyledi.

Karabük Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri bölümleri için açılan formasyon kontenjanın yetersiz olması nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yürümüşlerdi. Kontenjan sayısının arttırılması için eylem yapan ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile görüşen öğrencileri rektörlük toplantı salonunda ağırlayan KBÜ Rektörü Refik Polat, 300 öğrencinin talebinin karşılanacağını ve bu sorunun çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Son sınıf öğrencilerinin formasyonla ilgili bazı problemleri olduğunu söyleyen Polat, “Bizi bağlayan ve bizi aşan da problemler vardı. Bunun bizimle olan kısmını çözdük. Bizimle ilgisi olmayan Milli Eğitimle olan kısmını da Milli Eğitimin verdiği sözler çerçevesinde en kısa sürede çözeceğiz. Öğrencilerimizin bir problemi kalmayacak. Hepsi formasyonun sahibi olacak” dedi.