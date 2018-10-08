Öğrencilerden formasyon için açılan kontenjana tepki

Karabük Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri bölümleri için açılan formasyon kontenjanın yetersiz olması nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yürüdüler.

Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencileri kent meydanında toplanarak alanları gereği almak zorunda oldukları formasyon için açılan kontenjanın düşük olması nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yürüyüş gerçekleştirdiler. Bin kişinin kontenjan dışı kaldığını ve sorunlarının çözülmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirten öğrenciler zaman kaybı yaşamaktan korktuklarını dile getirdiler.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi ve Öğrenci Konseyi Başkanı Hüseyin Çelebi, formasyon konusunda sıkıntılar yaşadıklarını ve bu sıkıntıları düzeltmek için meydanda toplandıklarını belirterek, “Genelde formasyon alan kişiler mezun olan arkadaşlarımız. Biz bu konuda bizim hakkımızın yendiğini düşünüyoruz. Rektörlük önünde yaptığımız konuşmada dekan bize bu kararın Milli Eğitim’e bağlı olduğunu, önceden her öğretmene 6 kişi verilirken şuan 4 kişiye düşürüldüğünü ve bunun için kontenjan dışı kaldığımızı söyledi. Bizde bu konuyu görüşmek için Milli Eğitim Müdürlüğüne yürümek için geldik” dedi.

“1 yıl burada olmamız hayata geç başlamamız demek”

Öğrencilerden Gülsüm Boz ise üstten ders almasına rağmen formasyon alamadığını ifade ederek şunları söyledi: “Normalde bunu ortalamaya göre yapıyorlardı. Şuanda AKTS’ye göre yapıyorlar. Ondan önce bizim hazırlık konusunda da mağduriyetimiz vardı. Bölümün tam yarısında isteyen arkadaşlar kalabilir hazırlıkta. Hiçbir konuda bize yardımcı olmuyorlar. Oraya gittiğimizde bizi yine kimse dinlemiyor. Bazı hocalarımız başınızın çaresine bakın diyorlar. 5 yıl buradayız, 1 yıl daha burada olmamız hayat 1 yıl geç başlamamız demek.”

Kent meydanın toplanan öğrenciler konuşmaların ardından Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yürüdü.