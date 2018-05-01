Öğrencilerden Kaymakam Demirel’e ziyaret

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyetleri kapsamında Karabük-Safranbolu’da düzenlenen, Futsal müsabakasında Yenice Şirinköy Ortaokulu derece yaptı.Küçük kızlar kategorisinde...

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyetleri kapsamında Karabük-Safranbolu’da düzenlenen, Futsal müsabakasında Yenice Şirinköy Ortaokulu derece yaptı.

Küçük kızlar kategorisinde il birincisi olan, Becce kategorisinde il üçüncüsü olan yıldız erkeklerden oluşan öğrenciler, Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden ve öğretmenleri ile birlikte Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel’i ziyaret etti. Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Karabük-Safranbolu’da düzenlenen müsabakalarda dereceye giren Yeniceli öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek hediye takdim etti.