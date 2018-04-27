KARABÜK:
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27 Nisan 2018 Cuma 17:37

Öğrencilere sosyal medya kullanımı ve zararları anlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Camilerde oluşturulması planlanan Gençlik Merkezleri projesi kapsamında Karabük Yenice İlçe Müftülüğü organizesi ile Özal Mahallesi camiinde öğrencilere sosyal medya kullanımı, internet dolandırıcılığı...

Öğrencilere sosyal medya kullanımı ve zararları anlatıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığı Camilerde oluşturulması planlanan Gençlik Merkezleri projesi kapsamında Karabük Yenice İlçe Müftülüğü organizesi ile Özal Mahallesi camiinde öğrencilere sosyal medya kullanımı, internet dolandırıcılığı ve gençlik konulu seminer verildi.

Yenice İlçe Emniyet Amiri Cumaali Öztekin tarafından 10-18 yaş arası gençlere verilen seminerde; sosyal medyanın zararları, gelecekte edinilecek mesleğin sosyal medya tarafından engellenebileceği, Türkiye’de yapılan araştırmalarda 10 iş başvurusunda 7’sinin sosyal medya hesaplarının incelenmesi sonucunda reddedildiği, hedefleri olan gençlerin sosyal medya hesaplarını hiç kullanmamaları yada güvenli kullanmaları ve internet dolandırıcılığı hakkında bilgiler verilerek uyarılar yapıldı.

Yenice’de öğrencilere yönelik seminerlerin devam edeceği öğrenildi.
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