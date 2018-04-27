KARABÜK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 18:20

Otomobil takla attı : 1 yaralı

Karabük’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücü yaralandı.Kaza Karabük - Yenice karayolu Pirinçlik köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyreden Bilal E. idaresindeki...

Otomobil takla attı : 1 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Karabük’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücü yaralandı.

Kaza Karabük - Yenice karayolu Pirinçlik köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyreden Bilal E. idaresindeki 78 SB 995 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve Jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada araç hurdaya dönerken yaralı olan sürücü olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku