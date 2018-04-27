Otomobil takla attı : 1 yaralı

Karabük’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücü yaralandı.

Kaza Karabük - Yenice karayolu Pirinçlik köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyreden Bilal E. idaresindeki 78 SB 995 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve Jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada araç hurdaya dönerken yaralı olan sürücü olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.