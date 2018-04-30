Öz’den ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” kutlaması

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, gece gündüz demeden çalışarak, emek ve alın terleriyle ülke ekonomisine ve toplumsal refaha katkı sağlayan tüm işçicilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günlerini kutladı.

Öz,1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, alın teriyle geçimini temin eden milyonlarca çalışanın, birlik ve dayanışma içerisinde hak ve taleplerini dile getirerek, sesini duyurduğu 1 Mayıs gününün, 2008’de "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edildiğini, 2009’da ise kendisinin de 23. dönem milletvekili olarak katkı sunduğu çalışmayla TBMM’de resmi tatil ilan edildiğini dile getirdi.

Öz, "Çalışanlarımızın sorunlarının diyalogla çözüme kavuşturulmasına vasıta olarak gördüğümüz 1 Mayıs etkinlikleri, maalesef yıllarca aşırı gruplar tarafından istismar edilmiş, günün anlam ve önemi hiçe sayılarak toplumsal huzurumuz hedef alınmıştır. Sağduyusu ve feraseti ile üzerinde oynanan oyunları bozan aziz milletimizin işçi evlatları, ne mutludur ki bugün artık 1 Mayıs’ı amacına uygun olarak bayram havasında, toplumsal barışa da katkı sağlayacak şekilde kutlamaktadır. Şüphesiz ki işçi ve işveren birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki asli unsurdur. Ülkemizin, dünya arenasında kendisine seçtiği büyük hedeflere ulaşmasının, milli gelirini artırmasının ve daha müreffeh, daha demokratik bir yapıya kavuşmasının yolu işçisiyle, emekçisiyle, girişimci ruha sahip işvereniyle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmasından geçecektir. İşçinin ücretini alın teri kurumadan vermeyi" emreden bir inancın ve Şeyh Edebali’nin "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" nasihatini ilke edinen anlayışın sahipleri olarak, çalışanların hayat standartlarının daha da yükseltilmesi ile refah ve huzur içerisinde bir çalışma ortamının sağlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle fedakar gayretleriyle KARDEMİR’imize hizmet eden tüm çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, hayatımızı kolaylaştıran her yapının inşasında imzası olan, ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında büyük emeği bulunan tüm işçi kardeşlerimin Emek ve Dayanışma Günlerini kutluyor, Cenab-ı Allah’tan aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde geçirecekleri bir ömür temenni ediyorum. ” dedi.