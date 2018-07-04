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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:29

Safranbolu Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin çeşitli bölgelerinde taş duvar, bordür, arnavut kaldırımı gibi çalışmalarını sürdürüyor.Çalışmaların sıcak hava şartlarına rağmen çalışmaların aralıksız...

Safranbolu Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
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Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin çeşitli bölgelerinde taş duvar, bordür, arnavut kaldırımı gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaların sıcak hava şartlarına rağmen çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu genelinde çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

Safranbolu’da yaşayan vatandaşlara hizmetin en iyisini sunabilmek için çalışmaların ara verilmeden devam ettiğini kaydeden Ürkmezer, “ Amacımız daha yaşanılır bir Safranbolu. Bunun için çok büyük bir aile olan Safranbolu belediyesi olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu bağlamda, Fen İşleri Müdürlüğümüz, Asfalt Şantiyemiz ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz, Park Bahçeler Amirliğimiz yani kısaca tüm ekiplerimiz ara vermeden görevlerinin başında. Halkımızdan gelen talepler ile programımıza aldığımız çalışmalar ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmekte. Bununla birlikte oluşabilecek sorunların giderilmesi ve ivedilikle gerekli birimlere ulaştırılması noktasında da beyaz masa birimimiz de 24 saat halkımıza hizmet vermeye devam ediyor Vatandaşlarımız beyaz masa birimimize ister bir dilekçe, isterler ise 153 no’lu ücretsiz telefon hattımızdan ulaşabiliyorlar” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler asfalt çalışmalarının da çok yakında yeniden başlayacağını bildirdi.
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