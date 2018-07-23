Safranbolu Belediyesi çevre düzenlemelerini aralıksız sürdürüyor

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park Bahçeler Amirliği, Asfalt Şantiye Şefliği gibi birimler kentin çeşitli bölgelerinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Müdürlükten alınan bilgiye göre vatandaşların da...

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park Bahçeler Amirliği, Asfalt Şantiye Şefliği gibi birimler kentin çeşitli bölgelerinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Müdürlükten alınan bilgiye göre vatandaşların da istek ve talepleri doğrultusunda bozuk olan yollarda onarım çalışması yapılırken, İlçe genelinde kanal temizlik çalışması bozuk durumdaki kaldırım ve parke taşları da ekipler tarafından değiştirildi.

Daha önce belirlenen program çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, asfalt kaldırım, bordür, peyzaj, yol çizgilerinin yenilenmesi gibi çalışmaları mesai saati gözetmeksizin sürdürüyorlar.