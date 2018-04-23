Safranbolu Belediyespor BAL ligine yükseldi

Karabük Amatör Kümede mücadele eden Safranbolu Belediyespor, şampiyon olarak BAL Ligi’ne yükseldi.

Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanan ve normal süresi golsüz sona eren mücadelede uzatmaların ilk devresinde attığı tek golle Yaylacık Gençlik Spor’u mağlup eden Safranbolu Belediye Spor adını BAL Ligi’ne yazdırdı.

Şampiyonluk kupasını Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.Fatih Ürkmezer’in elinden alan oyuncuların mutluluğu gözlerden kaçmazken, şampiyonluk kutlamaları Safranbolu kent meydanında saatlerce sürdü.

Şampiyonluk sonrası kısa bir açıklama yapan Ürkmezer, “ İlçemizi başarı ile temsil eden Safranbolu Belediyespor’umuzun şampiyonluğu bizleri çok mutlu etti. Biz şehri yönetenler olarak her zaman takımımızın arkasında olmaya devam edeceğiz ve belki de gelecek sezon bu şehre 3.ligi getirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Şampiyonlukta emeği geçen tüm futbolcu kardeşlerimi, yönetimimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum .”dedi.