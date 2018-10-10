KARABÜK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:14

Safranbolu İş Dünyasından ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele’ programına destek

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” ile hükümetin yanında olduklarını ifade ederek, “Ekonomide olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, her alanda çetin bir mücadele başlatılmıştır....

Safranbolu İş Dünyasından ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele' programına destek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” ile hükümetin yanında olduklarını ifade ederek, “Ekonomide olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, her alanda çetin bir mücadele başlatılmıştır. Sürdürülebilir, etkili bir mücadele için bugünkü ekonomik şartları dikkate alarak, 2018 yılı sonuna kadar devamında üyelerimizle elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

TSO Meclis Başkanı Ünal, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” ile ilgili yapığı açıklamada, “Geçmişte uzun yıllar enflasyonla mücadele eden bir ülke olarak, enflasyonun ekonomimizin nitelikli büyümesini nasıl sekteye uğrattığına pek çok defa şahitlik ettik. Dolayısıyla enflasyonun ekonomik dinamizmimizi yeniden sekteye uğratmasını engellemek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programını çok anlamlı buluyor, bu mücadeleye tam destek veriyoruz. Zira hedefimiz büyük ve meselemiz Türkiye’dir. Çünkü üzerinde var olduğumuz, bizlere şüheda kanıyla emanet edilmiş bu topraklar, memleketimizdir. Enflasyon, tek başına ekonomik bir olgu değil, sosyal kodlarımıza da zarar vermektedir. Değerini yitiren sadece para değil, alın teri, üretim azmi, yatırım hevesi, gelecek umududur. Eriyen para değil, eriyen milli servetimiz olmaktadır. Bu nedenle, Enflasyonla Topyekûn Mücadele programı, bir destek çağrısıdır. Bu topraklar ve bu millet, memleketimizdir. Bizler, iş insanları olarak memleketimize varlığımızı borçluyuz. Şimdi kendi varlığımızdan fedakârlık etme vaktidir. Verimli üreterek, israfı önleyerek ekonomideki kısa süreli dalgalanmalara karşı sürdürülebilir, etkili bir mücadele için bugünkü ekonomik şartları dikkate alarak, 2018 yılı sonuna kadar devamında üyelerimizle elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Enflasyonla, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu ve ortak fedakârlıklarıyla daha etkin mücadele edileceğine inanıyoruz. Safranbolu esnafıyla, tüccarıyla, sanayicisiyle her zaman olduğu gibi yine, devletinin ve milletinin yanında olacak, Türkiye’nin başlattığı iktisadi mücadeleye en güçlü desteği verecektir” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku